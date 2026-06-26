Krav på Sverige att ge vård åt utsatta EU-medborgare
Sverige kränker utsatta EU-medborgares rätt till vård. Det anser Europeiska kommittén för mänskliga rättigheter, som kräver att staten och regionerna ger tillgång till vård på lika villkor för gruppen. Det rapporterar TT.
Amnesty och Läkare i Världen anmälde Sverige år 2023 efter larm om att utsatta EU-medborgare nekades vård, enligt SVT Nyheter.
En del av dem har fått vård, men sedan tvingats betala utan de subventioner de har rätt till. En kvinna fick en faktura på 150 000 kronor för graviditetskomplikationer, skriver Amnesty Press.
Enligt kommittén har Sverige även gjort sig skyldigt till etnisk diskriminering, eftersom de flesta av de 127 drabbade personerna i anmälan är romer.
bakgrund
Europeiska sociala stadgan
Wikipedia (sv)
Europeiska sociala stadgan är ett dokument som undertecknats av Europarådets medlemmar i Turin, den 18 oktober 1961. Genom dokumentet gick staterna med på att tillförsäkra sina befolkningar sociala rättigheter, som specificerats i dokumentet, i syfte att öka levnadsstandarden och den sociala välfärden. Stadgan syftade till att fylla ett tomrum som lämnades av konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som väsentligen endast berör civila och politiska rättigheter. Stadgan skyddar rätten till arbete, skäliga arbetsvillkor, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, kollektivavtal, rätten att organisera sig, rätten till social säkerhet, socialbidrag, föräldraledighet, rätten till sociala förmåner emot utanförskap etc. Medlemsstater som har ratificerat stadgan måste skicka in rapporter vartannat år om implementeringen av stadgans artiklar i landets rättssystem. Implementeringen övervakas av kommittén för sociala rättigheter, som består av representanter från ministerkommittén och från den mellanstatliga kommittén (Intergovernmental Committe), som förbereder ministerkommitténs beslut. Ministerkommittén ger rekommendationer till medlemsstaterna som inte i nuläget följer stadgans krav. Den sociala stadgan var det första internationella dokument som erkände strejkrätten. Den reviderades i Strasbourg den 3 maj 1996.
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