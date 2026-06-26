Krav på Sverige att ge vård åt utsatta EU-medborgare

Arkivbild: Väntrummet hos organisationen Läkare i världen som ger vård åt papperslösa, oktober 2024.

Sverige kränker utsatta EU-medborgares rätt till vård. Det anser Europeiska kommittén för mänskliga rättigheter, som kräver att staten och regionerna ger tillgång till vård på lika villkor för gruppen. Det rapporterar TT.

Amnesty och Läkare i Världen anmälde Sverige år 2023 efter larm om att utsatta EU-medborgare nekades vård, enligt SVT Nyheter.

En del av dem har fått vård, men sedan tvingats betala utan de subventioner de har rätt till. En kvinna fick en faktura på 150 000 kronor för graviditetskomplikationer, skriver Amnesty Press.

Enligt kommittén har Sverige även gjort sig skyldigt till etnisk diskriminering, eftersom de flesta av de 127 drabbade personerna i anmälan är romer.