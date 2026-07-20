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Ekonomi

Kreml behöver pengar – då flyr eliten med miljarderna

A view of Russian magnate Roman Abramovich’s superyacht Solaris anchored in Tivat, 2022. (Risto Bozovic / AP)

Vladimir Putin behöver mer kapital till kriget i Ukraina. Rysslands miljardärer svarar med att flytta sina förmögenheter utomlands. Rädsla för beslag driver investeringar till guld…

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Bloomberg

Russia’s Elite Are Moving Billions Beyond Putin’s Wartime Grasp

Several of Russia’s richest people including some…

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