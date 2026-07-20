Kreml behöver pengar – då flyr eliten med miljarderna
Vladimir Putin behöver mer kapital till kriget i Ukraina. Rysslands miljardärer svarar med att flytta sina förmögenheter utomlands. Rädsla för beslag driver investeringar till guld…
Bloomberg
Russia’s Elite Are Moving Billions Beyond Putin’s Wartime Grasp
Several of Russia’s richest people including some…
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