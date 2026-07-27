Kreml vill inte kommentera nytändning i fredssamtalen

Det är för tidigt att kommentera Reuters uppgifter om att USA och Ukraina inom kort ska lägga fram ett förslag om en vapenvila för luftkrigföring till Ryssland. Det säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov i ett uttalande.

– Vi vet inte hur trovärdiga dessa rapporter är eller var de kommer ifrån. Det rör sig om tidningsuppgifter och ingenting annat.

För några dagar sedan uppgav en ukrainsk källa att det finns förhoppningar om att Ryssland nu kan gå med på en luftvapenvila, med tanke på mängden ukrainska attacker inne i Ryssland. Zelenskyj och Trump väntas träffas i Washington på tisdagen.

De amerikanska försöken att mäkla fred i Ukraina har satts på paus under de senaste månaderna när Irankriget stått i centrum, skriver Reuters.