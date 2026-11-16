Kreml hoppas att Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping ska kunna enas om ett gemensamt uttalande under torsdagens trepartsmöte i Kina. Det rapporterar Financial Times.

En källa nära den ryska regeringen uppger för tidningen att man hoppas på ett ”nytt Jalta”, syftandes på toppmötet 1945 där USA, Storbritannien och Sovjetunionen delade upp Europa efter andra världskriget.

Kinas utrikesdepartement bekräftar att ”fred på jorden” är ett av ämnena som kommer att avhandlas under trepartsmötet, enligt The Guardian.

Från experthåll är förhoppningarna inte lika storvulna.

”Symboliken kan få större bestående betydelse än mötets konkreta resultat”, skriver tankesmedjan Brookings chef Ryan Hass.