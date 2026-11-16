Veckans möte mellan Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump är av ”banbrytande betydelse” och kommer att främja världsfred och stabilitet, enligt Kinas utrikesdepartement.

– Att stärka dialogen mellan Kina, Ryssland och USA och samtidigt hantera meningsskiljaktigheter och stabilisera relationerna gynnar alla tre länders intressen, säger talespersonen Mao Ning.

Mötet hålls i kinesiska staden Shenzhen i samband med veckans Apec-toppmöte. Inga detaljer om dagordningen har avslöjats. Vita huset meddelade förra veckan att Trump vill fokusera på nedrustning av kärnvapen samt kriget i Iran.