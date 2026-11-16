Det finns en stor risk att det blir två mot en när Donald Trump träffar Xi Jinping och Vladimir Putin under veckans toppmöte i Kina. Det säger den norske statsvetaren Iver Neumann, chef för Fridtjof Nansens Institutt, i kommentarer till Dagbladet och Dagsavisen.

– Amerikanerna lever farligt. För det första har Xi och Putin en stark relation sinsemellan, så det blir två mot en. Men kanske viktigast av allt har både Xi och Putin ett starkt diplomatiskt team bakom sig.

Neumann menar att det finns en överhängande risk att Trump blir ”grundlurad”, just på grund av bristen på diplomatisk erfarenhet i presidentens team.

– Priset kan bli enormt när Xi och Putin har hela sina respektive apparater bakom sig, säger han.