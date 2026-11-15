Ryssland bekräftar att Vladimir Putin ska träffa Donald Trump och Kinas president Xi Jinping i Shenzhen på torsdag, rapporterar AFP. Det blir första gången som de tre ledarna möts tillsammans.

– En överenskommelse har nåtts om ett trilateralt möte den 19 november, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till den ryska statliga nyhetsbyrån Tass.

Enligt Vita huset ska ledarna bland annat diskutera kärnvapennedrustning och Irankriget, medan kriget i Ukraina sannolikt lämnas utanför samtalen. Kina har ännu inte bekräftat mötet.