En målningen med namnet ”Shenzhen, 26” i Sankt Petersburg av den ryske konstnären Alexey Sergienko som föreställer USA:s president Donald Trump, Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping.

Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping ska träffas tillsammans för första gången i samband med Apecmötet i kinesiska Shenzhen på torsdag, uppger Vita huset enligt AFP.

”Presidenten har gjort klart att han bland annat kommer att diskutera minskningen av kärnvapen i världen. Den spridningen anser president Trump är mycket farlig”, säger Vita husets talesperson Olivia Wales i ett uttalande.

Det är också troligt att Trump kommer ta upp konflikten med Iran under mötet, enligt en högt uppsatt amerikansk tjänsteman som nyhetsbyrån pratat med. Däremot är det osannolikt att kriget i Ukraina blir en diskussionspunkt, enligt källan.

– Kina är egentligen inte en del av den, så det känns inte lämpligt att ha Ukrainadiskussionen där.