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Ett möjligt toppmöte mellan Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping planeras att hållas senare denna månad, skriver Financial Times.

– Det pågår arbete för att organisera ett sådant möte, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till tidningen.

Amerikanska, kinesiska och ryska tjänstemän för samtal för att få ihop mötet i Shenzhen i Kina om två veckor. Enligt källor till tidningen pressar USA och Ryssland Kina att gå med på mötet.

Det är oklart vad de tre ledarna skulle prata om. Ukraina skulle exempelvis inte stå på dagordningen då Kina menar att det är ett ”europeiskt problem”. Trump har tidigare sagt att han vill prata om kärnvapen, men det ligger inte heller i Kinas intresse.

Det är redan bekräftat att Trump kommer att möta Xi under resan, men ingen har hittills velat bekräfta trippelmötet.