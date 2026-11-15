Donald Trump är i en knepig sits inför nästa veckas Apec-möte, där han bland annat ska träffa sin kinesiske motsvarighet Xi Jinping. Det skriver Jarrett Renshaw och Ernest Scheyder i en analys för Reuters.

De lyfter särskilt handelsavtalen och skriver att amerikanska bolag, trots miljardsatsningar från federalt håll, fortfarande är beroende av kinesiska halvledare och annan viktig teknik.

Det gör att Trump bara kan pressa Xi Jinping till en viss gräns, så att Kina inte påverkar den amerikanska tillgången till viktiga mineraler.

”Mötet kommer att testa Trumps strategi.”

DN:s Torbjörn Petersson undrar om Nvidia-vd:n Jensen Huangs avgång, som sker till följd av en misstänkt kinesisk spionhärva, kommer att diskuteras.

Han skriver att bedömare har helt olika bild av hur Kina påverkas, men påpekar att amerikanska politiker öppnat för hårdare exportbegränsningar av de AI-chip som Kina vill åt.

”Även om spionaffären inte kommer upp i samtalen kan den kinesiske ledaren på tu man hand med Trump komma att påminna om att om USA lagstiftar om tuffare restriktioner så kommer det att leda till repressalier från Kina.”