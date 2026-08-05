Kristersson: Vårdgarantin ska skärpas från 90 till 30 dagar

Moderaterna vill skärpa vårdgarantin från 90 till 30 dagar om de vinner valet, säger partiledaren Ulf Kristersson på en pressträff.

– De 90 dagarna fungerar för dåligt på för många ställen, säger han.

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall tycker att den nuvarande väntetiden redan är för lång och att systemet med vårdgaranti fungerar bättre i Danmark.

Moderaterna vill också att regionerna ska hjälpa patienter till andra vårdgivare om de inte kan leva upp till vårdgarantin. Det är också regionerna som ska stå för den kostnaden.

De vill också att patienter själva ska kunna söka vård var de vill i hela landet.