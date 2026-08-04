M nobbar KD:s vårdkrav: ”Vill inte skapa Sveriges största myndighet”

Moderaterna håller inte med Kristdemokraterna, som kräver att staten ska ta över driften av sjukvården. Det säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson när han frågades ut i P1 Morgon.

– Jag ser inte just nu en gigantisk omorganisation där vi ska skapa Sveriges största myndighet där man ska lägga in varje vårdcentral i en statlig myndighet.

Han säger däremot att han delar uppfattningen om att staten i högre grad bör kunna styra över vissa delar av vården.

Kristersson vill inte svara på om han tror att Ebba Busch, som tidigare sagt att det är en avgörande fråga i en regeringsförhandling, kan släppa frågan. Men säger samtidigt att han inte vill diskutera eventuella förhandlingar innan valet.