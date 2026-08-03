Andersson backar KD:s krav: ”Ökad statlig styrning”
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tycker att det är positivt om sjukvården blir en fråga i valrörelsen, säger hon på en pressträff enligt Expressen.
– Och jag delar Ebba Buschs uppfattning att vi behöver en ökad statlig styrning i svensk sjukvård, säger hon.
I P1 Morgon sa Busch att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar. Andersson säger däremot att man bör fokusera på den statliga finansieringen innan man gör om vården.
Just nu upplåst för alla
Vårdens styrning • Kontext
KD och SD vill förstatliga sjukvården, möjligen genom att snegla mot inspirationskällan Norge. Men de andra partierna är inte övertygade.
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