Andersson backar KD:s krav: ”Ökad statlig styrning”

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tycker att det är positivt om sjukvården blir en fråga i valrörelsen, säger hon på en pressträff enligt Expressen.

– Och jag delar Ebba Buschs uppfattning att vi behöver en ökad statlig styrning i svensk sjukvård, säger hon.

I P1 Morgon sa Busch att förstatligandet av sjukvården kommer vara ett krav i eventuella regeringsförhandlingar. Andersson säger däremot att man bör fokusera på den statliga finansieringen innan man gör om vården.