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Moderaternas ordförande Ulf Kristersson (M) inledde sin valturné på Blaiseholmen tidigare i dag. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

M: Slut på straffrabatt om vi vinner valet

Av Tor Gasslander
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Moderaterna fokuserade återigen på slopandet av den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott på måndagen. Ulf Kristersson med ministrar inledde i dag en dagslång bussturné i Mälardalen.

– Vi kommer att genomföra det förslaget under nästa mandatperiod om det går igenom riksdagen och om vi vinner valet, säger statsministern under en pressträff.

M har sedan tidigare sagt att de i stället vill att straffen för den som döms för flera brott räknas ihop. Riksdagen kommer att rösta om förslaget den 13 augusti.

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TT
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