M: Slut på straffrabatt om vi vinner valet
Moderaterna fokuserade återigen på slopandet av den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott på måndagen. Ulf Kristersson med ministrar inledde i dag en dagslång bussturné i Mälardalen.
– Vi kommer att genomföra det förslaget under nästa mandatperiod om det går igenom riksdagen och om vi vinner valet, säger statsministern under en pressträff.
M har sedan tidigare sagt att de i stället vill att straffen för den som döms för flera brott räknas ihop. Riksdagen kommer att rösta om förslaget den 13 augusti.
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