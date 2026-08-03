Dadgostar om vårdköerna: ”I själva verket en ökning”

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar är kritisk till Ebba Buschs siffror på kortare vårdköer i Sverige, skriver hon på X.

I P1 Morgon säger Busch att Tidöpartierna har kortat vårdköerna de senaste åren. Satsningarna har framför allt riktats mot vissa typer av operationer.

Men siffrorna kan diskuteras i förhållande till olika sätt att räkna. Buschs siffror baseras på kortare köer jämfört med 2022, medan oppositionen menar att köerna inte är kortare än innan pandemin.

”Buschs påståenden om att ’vårdköerna kapats med 40 procent’ visade sig i själva verket vara en ökning av köerna på 30 procent”, skriver Dadgostar.