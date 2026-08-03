Andersson: Nästa regering behöver samla landet

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer att fokusera på tre principer om hon blir statsminister i höst, skriver hon på Expressen debatt.

Den första handlar om tryggheten i Sverige, både när det kommer till de yttre gränserna och gängkriminaliteten. Den andra principen riktar sig mot ekonomi och att fler ska ha mer pengar kvar i plånboken.

Den sista handlar om att ena landet.

”Sverige har helt enkelt inte råd att stå splittrat när de tider vi lever i kräver så mycket av oss. Nästa regering som tillträder kommer därför att behöva samla vårt land igen.”

Hon avslutar debattartikeln med att hon vill vara en statsminister även för dem som inte kommer att rösta på henne.