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Simona Mohamsson (L) i Prideparaden. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Svenska vården

Liberalerna vill ha nationell styrning av skola och vård

Av Hannah Gustafsson
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Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hoppar på Kristdemokraternas krav om att förstatliga sjukvården – om KD går med på att förstatliga skolan.

”Jag tror att det finns stora möjligheter att i nästa regering komma överens om hur vi kan göra skolan och sjukvården till nationella ansvarsområden”, skriver hon på Facebook.

Bland annat vill partiet se lagstiftning på att klasser högst får bestå av 20 elever och att alla ska få en fast läkarkontakt.

Just nu upplåst för alla
Förstatligandet av skolanKontext
Trots att kommunerna haft huvudansvar för skolan i 35 år lever frågan om ett förstatligande. Tidöpartierna är splittrade och en oväntad trio är de enda riksdagspartierna som är för.
Simona Mohamsson på Facebook
Facebook
Magdalena Andersson tycker att det behövs en ökad statlig sjukvård
Expressen
Liberalerna har tidigare sagt nej till statlig sjukvård
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