Liberalerna vill ha nationell styrning av skola och vård

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hoppar på Kristdemokraternas krav om att förstatliga sjukvården – om KD går med på att förstatliga skolan.

”Jag tror att det finns stora möjligheter att i nästa regering komma överens om hur vi kan göra skolan och sjukvården till nationella ansvarsområden”, skriver hon på Facebook.

Bland annat vill partiet se lagstiftning på att klasser högst får bestå av 20 elever och att alla ska få en fast läkarkontakt.