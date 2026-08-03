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Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ebba Busch: Statlig vård ett krav vid regeringsförhandling

Av Hannah Gustafsson
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Kristdemokraternas viktigaste valfråga är vården, säger partiledaren Ebba Busch som frågas ut i P1 Morgon. Framför allt ligger fokus på att förstatliga den.

– Det här kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val, men vill man ha stöd från oss måste man möta oss i den här frågan, säger hon.

Busch säger att det är ett krav hon inte kommer att backa från i en regeringsförhandling. Samtidigt är det bara Sverigedemokraterna som hittills stöttat förslaget.

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Vårdens styrningKontext
KD och SD vill förstatliga sjukvården, möjligen genom att snegla mot inspirationskällan Norge. Men de andra partierna är inte övertygade.
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Majoriteten av partierna vill inte förstatliga vården (2 juni 2025)
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