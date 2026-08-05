Svaret från L: Förstatligar vården om skolan förstatligas

Liberalerna kommer att ställa sig bakom KD:s krav på att förstatliga vården om även skolan förstatligas. Det säger Simona Mohamsson när hon frågas ut i Morgon i P1.

– Jag tror det är helt avgörande om vi vill ha en jämlik skola i hela landet där det inte ska spela roll vad man har för bakgrund. Vi kan inte fortsätta som vi har det i dag, säger hon.

Hon vill däremot inte svara hurvida frågan om statligt styrd skola är ett krav vid en regeringshandling.

L har tidigare varit emot ett förstatligande av vården, men Mohamsson menar att partiet under den gångna mandatperioden ”gjort en resa” till att öka den statliga styrningen inom vården på grund av ojämlikhet.