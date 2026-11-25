Regeringsbildningen • Omni förklarar
Kristerssons balansakt – så skulle han kunna styra
Jimmie Åkesson kan släppa fram Ulf Kristersson till makten – men också sätta stopp för hans politik. För att hålla ihop en borgerlig regering och hålla Centerns röda linje intakt söker Kristersson inspiration i Danmark och den svenska politiska historien.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen