Krönikor: Godtyckligt och nedärvt – bara inom sport

Norgefrågan delar Sverige inför kvällens kvartsfinal i VM. Får man, bör man, heja på grannlandet i matchen mot England eller inte?

73 procent av svenskarna är positiva till Norges framgångar, enligt en Sifoundersökning i veckan. 11 procent hoppas samtidigt att grannlandet åker ut ur VM. Dagens Nyheters Johanna Frändén hyllar den senare gruppen.

Hon hejar på England och konstaterar att känslorna för ett lag är godtyckliga, nedärvda och antiintellektuella.

”De har bara sin plats inom sportens värld. Detta är varför idrott finns”, skriver Frändén.

Att känslorna är många och motstridiga konstaterade Sportbladets Simon Bank inför åttondelen mot Brasilien.

”Om jag är avundsjuk? Det kan ni hoppa upp och sätta er på. Om jag har svårt att älska det där laget? Inte för ett ögonblick”, skrev han då.

Göteborgs-Postens Robert Laul tippar att matchen kommer att avgöras på straffar.

”Jag är full av respekt för vad vårt grannland levererat så här långt”, skriver han.