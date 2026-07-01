Krönikor: Kanes dubbel ger ro men England behöver växa som lag

Harry Kane och Jude Bellingham firar tillsammans i matchen mot Kongo-Kinshasa.

England kom undan med ett nödrop när laget vände ett 0–1-underläge till seger mot Kongo-Kinshasa. Efteråt hoppas de engelska tidningskrönikörerna att det engelska landslaget inser allvaret och växer till åttondelsfinalen mot Mexiko.

The Guardians Barney Ronay skriver att många i det engelska laget agerade som om de var livrädda för sina egna fötter under matchen. Möjligen med undantag för en spelare – ”the one-man-national team”-medlemmen – Harry Kane.

”Lättnaden vid slutsignalen var påtaglig för de engelska spelarna och fansen då de sjöng tillsammans på slutet”, skriver Ronay.

Aftonbladets Frida Fagerlund befarar det värsta för ett England som ännu i den här turneringen inte prövats av ett kvalificerat motstånd. Hur ska det gå mot ett dopaminpumpat Mexiko som dessutom tar emot i en kokande Azteca-stadion?

”Mer kommer krävas av England om de ska gå längre”, konstaterar också Jacob Steinberg, krönikör på The Guardian.