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Harry Kane och Jude Bellingham firar tillsammans i matchen mot Kongo-Kinshasa. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Krönikor: Kanes dubbel ger ro men England behöver växa som lag

Av Daniel Persson
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England kom undan med ett nödrop när laget vände ett 0–1-underläge till seger mot Kongo-Kinshasa. Efteråt hoppas de engelska tidningskrönikörerna att det engelska landslaget inser allvaret och växer till åttondelsfinalen mot Mexiko.

The Guardians Barney Ronay skriver att många i det engelska laget agerade som om de var livrädda för sina egna fötter under matchen. Möjligen med undantag för en spelare – ”the one-man-national team”-medlemmen – Harry Kane.

”Lättnaden vid slutsignalen var påtaglig för de engelska spelarna och fansen då de sjöng tillsammans på slutet”, skriver Ronay.

Aftonbladets Frida Fagerlund befarar det värsta för ett England som ännu i den här turneringen inte prövats av ett kvalificerat motstånd. Hur ska det gå mot ett dopaminpumpat Mexiko som dessutom tar emot i en kokande Azteca-stadion?

”Mer kommer krävas av England om de ska gå längre”, konstaterar också Jacob Steinberg, krönikör på The Guardian.

Barney Ronay: England avoid another traumatic exit
krönika · www.theguardian.com
Jacob Steinberg: England avert disaster against DR Congo but they must be better in Mexico City
krönika · www.theguardian.com
Frida Fagerlund: Ingen som kan inbilla sig det
krönika · Aftonbladet
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