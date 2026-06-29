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Frankrikes Kylian Mbappé och Michael Olise under träning på VM. (Martin Meissner /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Krönikor: ”Man får andnöd av att se startelvan”

Av Tomas Ekelund
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Nervositeten stiger inför tisdagens avgörande möte mellan favorittippade Frankrike och Sverige i sextondelsfinalen i VM. Expressens Noa Bachner väljer att ”blunda och hoppas” och vet vad som väntar Sverige i form av fransk anfallskraft.

”Man får andnöd av att se startelvan, svettningar av att föreställa sig vissa dueller”, skriver han i en krönika inför matchen.

Med stjärnor som Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé och Michael Olise har Frankrike den ”bästa landslagsoffensiven världen har sett på ett par årtionden eller så”, fortsätter Sportbladets Erik Niva.

På andra sidan mittlinjen ställer Sverige upp ett utdömt gäng som tillsammans lärt sig tro på att det går att komma tillbaka, enligt Dagens Nyheters Johan Esk.

”På vägen dit har fotbollslandslaget lyckats samla folk i Sverige på ett sätt som få klarar”‚ skriver han.

Noa Bachner: Får andnöd – då får vi vänta 50 år
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaNoa BachnerJohan EskErik NivaOusmane DembéléKylian MbappéFotboll