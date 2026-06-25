Krönikor: Potter måste överge fembackslinjen

Graham Potter borde överge fembackslinjen och gå över till fyra mot Japan i kväll, skriver Fotbollskanalens Simon Thern.

”Den största nackdelen med fembackslinje är när man ska pressa högt. Jag har aldrig spelat i ett lag med det systemet som lyckats bra med ett högt försvarsspel, för man blir alldeles för baktung.”

Det är svårt att motivera en fembackslinje efter att ha släppt in fem mål mot ”ett i ärlighetens namn inte suveränt Nederländerna”, fortsätter Thern.

Sydsvenskans Fredrik Lindstrand håller med.

”Det finns fler argument för en fyrbackslinje. Ett starkt argument är att vi kan få mer anfallskraft framåt”, skriver han och fortsätter:

”Samtidigt är det riskabelt att ändra både formation och spelare under ett mästerskap.”

Det svenska landslaget har, med sina maniska toppar och bråddjupa hål, gett oss ”vårt absolut mest schizofrena, bipolära, desorienterande fotbollsår någonsin”. Det skriver Erik Niva i Aftonbladet.

”Just i dag vore det ganska fint om vi bara kunde göra en prestation som går att sortera in någonstans i normalspannet, för i så fall spelar vi VM-slutspel nästa vecka.”