Krönikor: ”Så här det ser ut när man spinner minnen”

Det är dags att skapa nya sommarminnen, skriver Sportbladets Simon Bank inför kvällens VM-match mellan Sverige och Nederländerna.

”Sverige kryper upp i tv-soffor och på torg i kväll, på pubar och i kyrkor. Det är så här det ser ut när man spinner minnen som varar ett liv och längre”, skriver han.

Dagens Nyheters sportkrönikör Johan Esk hittar en annan ingång inför matchen: vädret. Att jättearenan i Houston slår på sitt ac-system innebär att matchen kommer spelas i behagliga 22 plusgrader. Det öppnar för ett högre matchtempo än senast, vilket innebär en utmaning för det ofärdiga svenska försvarsspelet.

”Det blir onekligen intressant att se hur det blir när de nederländska anfallen sveper fram i snabba, kontinuerliga vågor”, skriver han.