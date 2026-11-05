Carina Bergfeldt presenteras som årets julvärd under en julig pressträff hos SVT.

Att programledaren Carina Bergfeldt blir årets julvärd i SVT är ungefär lika överraskande som att det blir jul i år igen, skriver Aftonbladets Karolina Fjellborg.

Flera förhandstippade namn gjorde Fjellborg uppspelt: Lasse Åberg hade varit kul, liksom Hampus Nessvold eller ännu bättre Messiah Hallberg. I stället blev det Carina Bergfeldt – vilket känns ”jaha”, skriver Fjellborg.

”Men valet känns liksom lite för förväntat och lite feltajmat på samma gång.”

Expressens Mattias Bergqvist är några snäpp syrligare och tycker att ”ännu en jul är förstörd” nu. Han har samtidigt inget emot Carina Bergfeldt i sig, men tycker att SVT:s val är ”tamt” och ”uddlöst”.

Det hade varit mer rock’n’roll att välja Lasse Åberg, Marie Göranzon eller Krister Henriksson, tycker Mattias Bergqvist.

”Nu är valet mest som schlager; en melodi som går att känna igen, nynna på och med tonartshöjningar där alla förväntar sig det.”