Krönikor: Vätskepauserna i VM handlar såklart inte om vätska – pengarna styr

En gång varje halvlek i fotbolls-VM får spelarna ta en vätskepaus, något som väckt debatt.

Inför fotbolls-VM var det inte många som höjde på ögonbrynen åt de nya vätskepauserna som tas varje halvlek, men nu är det nästan allt supportrar pratar om. Det skriver Ben Church i CNN.

Tanken är att vätskepauserna ska ge spelare en chans att få i sig vatten när temperaturerna är höga. Problemet är att de tre minuter långa pauserna tas oavsett väder.

”Det som har hänt är i praktiken att matcherna har delats upp i fyra kvartar, något som amerikanska sportfans är väldigt vana vid”, skriver Church.

Noa Bachner på Expressen skriver att pauserna naturligtvis inte handlar om spelarnas hälsa. Vätskepausen är inte ny, men nu har den formaliserats och gjort fotbollsmatcherna mer kommersiella.

Han hänvisar till Wall Street Journal som skriver att vätskepauserna leder till reklamintäkter på uppåt 2,4 miljarder kronor.

”Jag hoppas att spelarna buar i stället för att dricka”

BBC:s Ben Croucher säger att tv-bolagen som sänder matcherna utnyttjar pauserna till fullo. I många länder klipper sändningen till studion, men för många tittare innebär pauserna en reklampaus.

– Oavsett om man gillar eller avskyr dem bör man vänja sig. De lär vara kvar till nästa VM.