Krönikörer: Det finns ingen att vara arg på – desto mer att glädjas över

Det fanns stunder inför Sveriges möte med Frankrike då en del trodde att Sverige skulle ha en chans mot guldfavoriten i VM. Sedan drabbade Kylian Mbappé och hans lagkamrater det gulblå landslaget och slutresultatet 0–3 var i underkant.

Sportkrönikörerna har dock svårt att hitta någon syndabock för nederlaget i sextondelsfinalen.

”Det finns ingen att vara arg på, ingen som ska sköljas med någon storskopa av kritik”, skriver Aftonbladets Erik Niva.

Expressens Noa Bachner skriver att han rentav anar morgonluft efter den svenska insatsen:

”Det viktigaste jag tar med mig härifrån är att svensk landslagsfotboll inte ligger för döden”, skriver han.

Svenska Dagbladets Anders Lindblad skriver det som alla såg – att Sverige inte räckte till mot Frankrike – och han menar, precis som sina kolleger, att det svenska landslaget inte kan vara annat än nöjt med sin insats.

”Bara det att vi fått vara med i finrummet är ju fantastiskt med tanke på det usla VM-kval som blågult gjorde”.