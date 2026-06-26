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De svenska fansen gladdes åt en svensk poäng. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Krönikörer: En seger att få fortsätta spela VM

Av Daniel Persson
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Sverige kom undan med ett nödrop mot Japan – men 1–1 innebär att laget är klart för sextondelsfinal i fotbolls-VM. Tidningskrönikörerna menar att poängen också räddade den svenska hedern i detta världsmästerskap.

”Bara att få vara med i VM-äventyret, att resan fortsätter är underbart med tanke på hur uträknat Sverige var efter den största VM-förlusten sedan 1950”, skriver Svenska Dagbladets Anders Lindblad.

Aftonbladets Erik Niva rankar matchen som en ”riktigt bra dålig insats”. Men han konstaterar samtidigt att den inhämtade poängen fått mästerskapet att skina upp igen för svenskt vidkommande.

”Det kanske inte är något som gör oss till någon vidare stark medaljkandidat, men det är verkligen inte ingenting”, skriver han.

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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMErik NivaAnders Lindblad