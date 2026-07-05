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Oscar Bobb, David Møller Wolfe, Oscar Bobb och Erling Braut Haaland jublar tillsammans. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Norges framgångar

Krönikörer: Norge favoriter i kvartsfinalen – oavsett vilka de får möta

Av Daniel Persson
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Antonio Nusas bolltapp hade kunnat kosta Norge matchen, nu ledde det i stället bara till att han själv blev utbytt. Förbundskapten Ståle Solbakkens sätt att leda Norge och Erling Haalands sätt att göra mål gör att Expressens Noa Bachner har svårt att se vilka begränsningar detta nordiska lag egentligen har.

”Ju längre matchen gick, desto mindre av brasilianskt inflytande fick vi därför och desto mer utkristalliserade sig det bättre laget”, skriver han.

Bachner skriver att det är lätt att irritera sig på den hybrisstämning som nu sprider sig i vårt grannland, men att det inte längre går att ignorera hur bra detta lag är.

Aftonbladets Erik Niva menar att detta norska VM-lag redan gjort sig odödligt.

”Såhär ser det ut när fotbollens sanna, oförstörda kraft skickas rätt in i blodomloppet på ett helt land”, skriver han.

I kvartsfinalen väntar antingen Mexiko eller England för Norge, men vilket det blir kvittar, skriver Niva, för Norge kommer vara favoriter oavsett.

Noa Bachner: Står på randen till något ogreppbart
krönika · Expressen
Erik Niva: Norge är ett annat land nu
krönika · Aftonbladet
Esten O Sæther: VM-chocken!
krönika · www.dagbladet.no
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