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Lionel Messi. (Stephanie Scarbrough /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Krönikörer vädrar ett avslut: Messis sista VM

Av Daniel Persson
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Han har rankats som en av världens bästa fotbollsspelare. Men det tycks inte bli någon andra VM-titel för Lionel Messi. Nederlaget mot Spanien förtar dock ingenting av vad han åstadkommit under sin karriär, skriver tidningskrönikörer i såväl Argentina som i Spanien.

Journalisterna spår dock att hans insats i Nordamerika kan bli det sista vi får se av 39-åringen på fotbollens scen.

”Den Rosario-födde legenden, som högst troligt spelade sitt sista VM, grät då publiken sjöng hans namn”, skriver Vanguardias Juan Bautista Martínez.

Kollegan Diego Provenzano på argentinska Clarín menar att Messi kommer gå till historien som den bäste någonsin – alldeles oberoende av valören på hans senaste medalj.

”Hans arv sträcker sig betydligt längre än de virala klipp av hans genialitet på planen, de består av ett sätt att se fotboll och av livet som sådant”, skriver han.

Diego Provenzano: Messi lo intentó hasta el final y le enseñó a no bajar los brazos a toda una generación que se había desenamorado de la Selección (på spanska)
krönika · www.clarin.com
Juan Bautista Martínez: Messi – No llores por mí, Argentina (på spanska)
krönika · www.lavanguardia.com
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