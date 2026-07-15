Krönikörer varnar för fulspel och ”psykologisk krigföring”

Martinez under uppvärmning tidigare i mästerskapet.

England får se upp i kvällens stekheta semifinal mot Argentina, enligt brittiska krönikörer. Inte bara för den argentinska offensiven med Lionel Messi i spetsen, utan också för psykningar och fula knep.

BBC:s Phil McNulty anar att Argentina kommer göra allt de kan för att störa Jude Bellingham, som har ett hett temperament.

”Historien visar att det kan hetta till, så det är viktigt att de engelska spelarna behåller lugnet”, skriver han i kanalens direktrapportering.

Om det skulle gå till straffläggning måste engelsmännen vara beredda på att Argentinas målvakt Emiliano Martínez gärna spelar ”mind games” och försöker psyka motståndarna, skriver Rob Dorsett på Sky Sport.

”Emiliano Martínez har en av – om inte den bästa – strategierna för psykologisk krigföring när det gäller straffar.”

Han påpekar dock att England tränat straffar genom hela mästerskapet och är väl förberett.

Matchen sänds på TV4 och TV4 Play med start 21.