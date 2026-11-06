87 exklusiva flaskor rödvin har stulits från den tvåstjärniga Michelinkrogen Frederikshøj i danska Århus, rapporterar danska TV2.

Genom att skära ett litet hål i ett fönster lyckades tjuvarna ta sig in i vinkällaren. Kravlande över golvet kunde de forsla ut flaskorna. En ”blind fläck” i larmsystemet gjorde att tjuvarna kunde arbeta ostört – i tre timmar.

– Det var helt på Olsenligans nivå, säger restaurangens ägare Wassim Hallal till tv-kanalen.

Och personerna verkar ha gjort sin research. Vissa av flaskorna som stals var värda uppemot 130 000 kronor, andra var oersättliga, säger han.

Hallal vet ännu inte exakt hur mycket som gått förlorat, men misstänker att det handlar om över en miljon danska kronor.