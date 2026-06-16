Kvinnan tänker överklaga domen: ”För låg påföljd”

Domen mot den man i 60-årsåldern som sålt sin fru till över hundra män i den stora sexköpshärvan i Ångermanland kommer att överklagas. Det säger kvinnans målsägandebiträde Silvia Ingolfsdottir till Expressen.

Mannen dömdes mot sitt nekande till fyra år och fem månaders fängelse och 200 000 kronor i skadestånd.

– Det är för låg påföljd och för litet skadestånd, säger Ingolfsdottir.

Mannen dömdes bland annat för grovt koppleri. Även 28 av 29 män som åtalats för sexköp i härvan dömdes.