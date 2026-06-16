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(Husbilen där många sexköp ägde rum)
Kopplerihärvan i Ångermanland

Kvinnan tänker överklaga domen: ”För låg påföljd”

Av Anders Hovne
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Domen mot den man i 60-årsåldern som sålt sin fru till över hundra män i den stora sexköpshärvan i Ångermanland kommer att överklagas. Det säger kvinnans målsägandebiträde Silvia Ingolfsdottir till Expressen.

Mannen dömdes mot sitt nekande till fyra år och fem månaders fängelse och 200 000 kronor i skadestånd.

– Det är för låg påföljd och för litet skadestånd, säger Ingolfsdottir.

Mannen dömdes bland annat för grovt koppleri. Även 28 av 29 män som åtalats för sexköp i härvan dömdes.

Kopplerihärvan — det gäller saken

  • En man i 60-årsåldern i Ångermanland åtalades för att ha sålt sin fru till minst 120 män under tre års tid.
  • Mannen åtalades för grovt koppleri, åtta våldtäkter, fyra våldtäktsförsök, misshandel, olaga hot och dopningsbrott.
  • Ett tjugotal misstänkta sexköpare åtalades och ytterligare utredningar pågick mot fler misstänkta kunder.
  • Kvinnan krävdes på 42 000 kronor i skatt för inkomster från sexförsäljningen, trots att hon uppgett att hon tvingats av maken.
  • Flera unga pojkar var familjehemsplacerade hos paret samtidigt som brotten pågick, och en 15-åring blev vittne till våldet.

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