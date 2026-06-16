Kvinnan tänker överklaga domen: ”För låg påföljd”
Domen mot den man i 60-årsåldern som sålt sin fru till över hundra män i den stora sexköpshärvan i Ångermanland kommer att överklagas. Det säger kvinnans målsägandebiträde Silvia Ingolfsdottir till Expressen.
Mannen dömdes mot sitt nekande till fyra år och fem månaders fängelse och 200 000 kronor i skadestånd.
– Det är för låg påföljd och för litet skadestånd, säger Ingolfsdottir.
Mannen dömdes bland annat för grovt koppleri. Även 28 av 29 män som åtalats för sexköp i härvan dömdes.
Kopplerihärvan — det gäller saken
- En man i 60-årsåldern i Ångermanland åtalades för att ha sålt sin fru till minst 120 män under tre års tid.
- Mannen åtalades för grovt koppleri, åtta våldtäkter, fyra våldtäktsförsök, misshandel, olaga hot och dopningsbrott.
- Ett tjugotal misstänkta sexköpare åtalades och ytterligare utredningar pågick mot fler misstänkta kunder.
- Kvinnan krävdes på 42 000 kronor i skatt för inkomster från sexförsäljningen, trots att hon uppgett att hon tvingats av maken.
- Flera unga pojkar var familjehemsplacerade hos paret samtidigt som brotten pågick, och en 15-åring blev vittne till våldet.
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