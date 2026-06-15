Kvitterade efter 22 sekunder – oavgjort för Belgien och Egypten
Det blir fortsatt segerfritt för Egypten efter kvällens match mot Belgien.
Egypten gjorde 1-0 när Mohamed Salah spelade fram till Emam Ashour i 19:e minuten. Och det dröjde nästan en timme innan Belgien fick revansch.
Anfallsstjärnan Romelu Lukaku byttes in och efter bara 22 sekunder på plan såg han ut att stöta in bollen i öppet mål.
Men det visade sig på reprisbilderna att det i själva verket var Egyptens Mohamed Hany som var sist att röra bollen, och målet räknades därmed som ett självmål.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen