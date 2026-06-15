Kvitterade efter 22 sekunder – oavgjort för Belgien och Egypten

Egyptens målvakt Mostafa Shoubir räddar en boll under matchen mot Belgien.

Det blir fortsatt segerfritt för Egypten efter kvällens match mot Belgien.

Egypten gjorde 1-0 när Mohamed Salah spelade fram till Emam Ashour i 19:e minuten. Och det dröjde nästan en timme innan Belgien fick revansch.

Anfallsstjärnan Romelu Lukaku byttes in och efter bara 22 sekunder på plan såg han ut att stöta in bollen i öppet mål.

Men det visade sig på reprisbilderna att det i själva verket var Egyptens Mohamed Hany som var sist att röra bollen, och målet räknades därmed som ett självmål.