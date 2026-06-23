L är partiet som flest väljare aldrig skulle rösta på

Det kommer att krävas många stödröster för att Liberalerna ska klara riksdagsspärren men det kan bli väldigt svårt. En undersökning från DN/Ipsos visar att L, tillsammans med Vänsterpartiet, är det parti som flest väljare säger att de aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på. Drygt sex av tio svarar definitivt nej till Liberalerna, visar mätningen.

Dessutom uppger endast en procent att de helt säkert kommer att stödrösta på L. Ytterligare sex procent säger att de troligen skulle kunna göra det.

– Det alarmerande för Liberalerna är att möjligheten till stödröster snarare minskar än ökar, säger opinionsanalytikern Nicklas Källebring.

Enligt Källebring har potentialen för stödröster minskat sedan förra valet. Liberalerna har historiskt ofta lockat mittenväljare, men i dag uppger Centerpartiets väljare att de är mer benägna att rösta på Socialdemokraterna än på L.