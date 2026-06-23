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Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. (Jessica Gow/TT)
Valet 2026Opinionsläget

L är partiet som flest väljare aldrig skulle rösta på

Av Alice Hermansson
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Det kommer att krävas många stödröster för att Liberalerna ska klara riksdagsspärren men det kan bli väldigt svårt. En undersökning från DN/Ipsos visar att L, tillsammans med Vänsterpartiet, är det parti som flest väljare säger att de aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på. Drygt sex av tio svarar definitivt nej till Liberalerna, visar mätningen.

Dessutom uppger endast en procent att de helt säkert kommer att stödrösta på L. Ytterligare sex procent säger att de troligen skulle kunna göra det.

– Det alarmerande för Liberalerna är att möjligheten till stödröster snarare minskar än ökar, säger opinionsanalytikern Nicklas Källebring.

Enligt Källebring har potentialen för stödröster minskat sedan förra valet. Liberalerna har historiskt ofta lockat mittenväljare, men i dag uppger Centerpartiets väljare att de är mer benägna att rösta på Socialdemokraterna än på L.

Så gjordes undersökningen

Ipsos har genomfört 1 404 intervjuer med röstberättigade personer under perioden 2–14 juni.

Respondenterna fick följande uppmaning: vi vill att du för varje parti anger om det är ett parti som du, om det varit val till riksdagen i dag, på allvar skulle överväga att rösta på, ett parti som du kan tänka dig att rösta på men inte om det vore val i dag, eller om det är ett parti som du överhuvudtaget inte kan tänka dig att rösta på. Ipsos ställde även följande fråga: om stödet för något av följande partier ligger under eller nära spärren (4 %) och partiet riskerar att åka ur riksdagen efter valet, skulle du då rösta eller inte rösta på (C/KD/MP/L)?

Källa: DN.se

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