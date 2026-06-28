Lägsta bensinpriset på tio år – då kommer norrmännen
Sverige får från onsdag några av Europas lägsta bensinpriser efter regeringens tillfälliga skattesänkning, rapporterar TT. Priset väntas sjunka till omkring 13 kronor per liter, den lägsta nivån på tio år.
Branschorganisationen Drivkraft Sverige förutser rusning till mackarna, inte minst från norrmän som korsar gränsen i jakt på billigare drivmedel.
– Det kan bli kortvarigt tomt på tappen i några timmar, säger David Sällh, ansvarig för beredskap på Drivkraft Sverige.
I en tidigare version av artikeln framgick felaktigt att bensinpriset inte varit under så lågt som 13 kronor sedan 1999.
Försäljningspriser på bensin (riktpriser, B95)
2025 16,0
2024 18,1
2023 20,0
2022 20,5
2021 16,4
2020 14,2
2019 15,8
2018 15,4
2017 14,1
2016 13,2
2015 13,4
Källa: Infostat/Drivkraft Sverige
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