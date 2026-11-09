Två kirurger har lyfts fram som hjältar efter masskjutningen i Kraków i helgen, skriver BBC. De båda läkarna hade just ätit en sen lunch med sina familjer när de hörde skottsalvor i närheten.

Männen – Michal Pedziwiatr och Mateusz Wierdak – sprang fram och gav tre skadade vård – två poliser och den misstänkte förövaren.

– Som doktor spelar det ingen roll för mig om det är ett offer eller en misstänkt. Det är inte vår roll att avgöra vad som ska hända med en person, säger Pedziwiatr, som tog hand om gärningsmannen.

Hans kollega Wierdak uppges samtidigt ha räddat livet på en svårt skadad polis.