Just nu

Den misstänkta skytten i Krakow är död, rapporterar polska medier. Det handlar om den 24-årige Michal Oksiński.

Oksiński ska ha dött på sjukhuset under måndagsmorgonen, enligt polsk polis.

”Klockan 04:30 dog gärningsmannen bakom attacken på ett av Krakows sjukhus” uppger guvenören Krzysztof Klęczar.

Sex personer dödades och minst 15 personer skadades i skjutningen vid ett torg i Krakow under lördagen.

Texten uppdateras.