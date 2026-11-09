Just nu
Misstänkta skytten i Polen död
Den misstänkta skytten i Krakow är död, rapporterar polska medier. Det handlar om den 24-årige Michal Oksiński.
Oksiński ska ha dött på sjukhuset under måndagsmorgonen, enligt polsk polis.
”Klockan 04:30 dog gärningsmannen bakom attacken på ett av Krakows sjukhus” uppger guvenören Krzysztof Klęczar.
Sex personer dödades och minst 15 personer skadades i skjutningen vid ett torg i Krakow under lördagen.
Texten uppdateras.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen