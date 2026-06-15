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Arkivbild: Sudanesiska flyktingar i Tchad den 6 oktober 2024. (Sam Mednick / AP)
Kriget i Sudan

Läkare utan gränser avskedar 18 – erbjöd flyktingbarn mat för sex

Av Kinga Sandén
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Hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 anställda i flyktingläger i östra Tchad efter anklagelser om sexuella övergrepp. Det rapporterar AP.

Hjälparbetarna ska bland annat ha erbjudit sudanesiska flyktingar mat, vatten och mjölk mot sex. Barn finns bland de utsatta. Kvinnliga tchadiska anställda ska också ha hotats med sparken om de inte hade sex med sina överordnade.

I en intern rapport slår organisationen fast att de avslöjade fallen troligen bara är en bråkdel av de övergrepp som begåtts, eftersom många av de utsatta är rädda för att anmäla.

MSF är en av de största arbetsgivarna och hjälporganisationerna i östra Tchad, enligt TT.

Kriget mellan regeringsstyrkor och paramilitära RSF har drivit miljontals sudaneser på flykt
TT
59 övergrepp har anmälts till organisationen, men i många fall har varken offer eller förövare kunnat identifieras
AFP  · Ofta betalvägg
Utsatta håller tyst om övergrepp av rädsla för att förlora humanitär hjälp eller jobb
apnews.com
Liknande anklagelser mot organisationens anställda kom efter ebolautbrottet år 2021
Al Jazeera
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