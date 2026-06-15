Hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 anställda i flyktingläger i östra Tchad efter anklagelser om sexuella övergrepp. Det rapporterar AP.

Hjälparbetarna ska bland annat ha erbjudit sudanesiska flyktingar mat, vatten och mjölk mot sex. Barn finns bland de utsatta. Kvinnliga tchadiska anställda ska också ha hotats med sparken om de inte hade sex med sina överordnade.

I en intern rapport slår organisationen fast att de avslöjade fallen troligen bara är en bråkdel av de övergrepp som begåtts, eftersom många av de utsatta är rädda för att anmäla.

MSF är en av de största arbetsgivarna och hjälporganisationerna i östra Tchad, enligt TT.