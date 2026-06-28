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Boende vid rasmassor i Catia La Mar i Venezuela. (Fernando Vergara /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Läkaren i Venezuela: Det finns ingen hjälp från myndigheter

Av Hedda Hallsenius
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Läkaren Alejandro Ignacio Marcano Kurowski berättar för SVT Nyheter att han och många andra civilpersoner själva behövt styra upp hjälpinsatser efter jordskalven.

– Som jag förstod det fanns det ingen eller väldigt lite hjälp från myndigheter, säger han.

Trots att många civila är villiga att hjälpa till har regeringen börjat stoppa personer utan särskilt tillstånd från att ta sig in i drabbade områden.

”Samtidigt kan de inte göra tillräckligt själva med militären och de är ”gatekeepers” av internationellt stöd. Väldigt frustrerande,” skriver Kurowski i ett meddelande till SVT.

Alejandro och hans familj klarade sig oskadda undan jordbävningarna
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