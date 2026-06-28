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Miljontals användare av Android-telefoner varnades för jordbävningarna i Venezuela på förhand, skriver New York Times. Bilden till höger har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Matias Delacroix/AP/TT, Kin Cheung/AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Android-telefoner varnade om jordbävningarna i förväg

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Miljontals personer med Android-telefoner varnades för jordbävningarna i Venezuela i förväg – i vissa fall upp till två minuter innan de faktiskt märktes på jordytan, skriver New York Times.

I ett första skede orsakar nämligen jordbävningar lätta vibrationer, strax innan de kraftiga skalven slår till. Android-telefonerna – som har operativsystem från Google – registrerar vibrationerna och vidarebefordrar sedan data till en central server.

Med information från miljontals telefoner kan Google sedan se om det finns risk för en farlig jordbävning i ett visst område. Om så är fallet skickas en varning ut till telefonen.

I Colombia dök varningarna i vissa fall upp på Android-användarnas skärmar bara sex sekunder efter att de första vibrationerna hade registrerats, uppger en ingenjör på Google för New York Times. Det är oklart om varningarna bidrog till att rädda några liv.

Jordbävningarna i Venezuela — det gäller saken

  • Två kraftiga jordbävningar med magnitud 7,2 och 7,5 drabbade Venezuela på onsdagskvällen. Epicentrum var nära den lilla staden San Felipe, som ligger 160 kilometer från huvudstaden Caracas.
  • Minst 1 430 personer har bekräftats döda, över 3 200 skadade och fler än 50 000 saknas, enligt myndigheter och FN.
  • Räddningsinsatser pågår med hjälp av 1 600 utländska räddningsarbetare från fler än tio länder.
  • Infrastruktur, sjukvård och kommunikationer har drabbats hårt, och nästan sju miljoner människor har påverkats av katastrofen.
  • Barn är särskilt utsatta och Unicef varnar för att 3,9 miljoner barn i de drabbade områdena behöver akut hjälp.

Omni förklararSå drabbar jordbävningarna ett redan prövat Venezuela

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Enligt Google skickades varningen till 11,4 miljoner telefoner
NY Times  · Ofta betalvägg
New York Times rapporterar löpande om situationen i Venezuela
NY Times  · Ofta betalvägg
Jordbävningarnas styrka har uppmätts till 7,2 och 7,5 på Richterskalan
CNN
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