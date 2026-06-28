Android-telefoner varnade om jordbävningarna i förväg

Miljontals användare av Android-telefoner varnades för jordbävningarna i Venezuela på förhand, skriver New York Times. Bilden till höger har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Miljontals personer med Android-telefoner varnades för jordbävningarna i Venezuela i förväg – i vissa fall upp till två minuter innan de faktiskt märktes på jordytan, skriver New York Times.

I ett första skede orsakar nämligen jordbävningar lätta vibrationer, strax innan de kraftiga skalven slår till. Android-telefonerna – som har operativsystem från Google – registrerar vibrationerna och vidarebefordrar sedan data till en central server.

Med information från miljontals telefoner kan Google sedan se om det finns risk för en farlig jordbävning i ett visst område. Om så är fallet skickas en varning ut till telefonen.

I Colombia dök varningarna i vissa fall upp på Android-användarnas skärmar bara sex sekunder efter att de första vibrationerna hade registrerats, uppger en ingenjör på Google för New York Times. Det är oklart om varningarna bidrog till att rädda några liv.