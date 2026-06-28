Två pojkar räddade ur rasmassorna: ”Tacka gud”
Två elvaåriga pojkar har under natten räddats ur rasmassorna i Venezuela, rapporterar flera medier.
Pojkarna begravdes i samband med de dubbla jordbävningarna på onsdagen. Efter de första 72 timmarna bedöms chansen att hitta människor vid liv falla snabbt.
– Efter så här lång tid är de flesta troligen döda. Vi får tacka gud om vi fortfarande kan hitta några vid liv, säger en salvadoransk räddningsarbetare till AFP.
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