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Sky News korrespondent kallar räddningen ”en hoppingivande historia”
Jordbävningarna i Venezuela

Två pojkar räddade ur rasmassorna: ”Tacka gud”

Av Tor Gasslander
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Två elvaåriga pojkar har under natten räddats ur rasmassorna i Venezuela, rapporterar flera medier.

Pojkarna begravdes i samband med de dubbla jordbävningarna på onsdagen. Efter de första 72 timmarna bedöms chansen att hitta människor vid liv falla snabbt.

– Efter så här lång tid är de flesta troligen döda. Vi får tacka gud om vi fortfarande kan hitta några vid liv, säger en salvadoransk räddningsarbetare till AFP.

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