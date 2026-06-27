Dödstalet i Venezuela stiger till 1430 – över 3000 skadade
Dödstalet efter jordskalven i Venezuela fortsätter att klättra. 1 430 personer har bekräftats döda, uppger Venezuelas talman Jorge Rodriguez enligt Reuters.
Vidare har över 3 200 människor skadats och 3 100 har förlorat sina hem.
Över 50 000 personer saknas fortfarande. FN uppskattar att nästan sju miljoner venezuelaner påverkas av jordskalven.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen