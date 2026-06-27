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En kvinna gråter bredvid rasmassorna av en byggnad i Venezuela. (Matias Delacroix /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Dödstalet i Venezuela stiger till 1430 – över 3000 skadade

Av Hedda Hallsenius
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Dödstalet efter jordskalven i Venezuela fortsätter att klättra. 1 430 personer har bekräftats döda, uppger Venezuelas talman Jorge Rodriguez enligt Reuters.

Vidare har över 3 200 människor skadats och 3 100 har förlorat sina hem.

Över 50 000 personer saknas fortfarande. FN uppskattar att nästan sju miljoner venezuelaner påverkas av jordskalven.

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