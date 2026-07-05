Larven kommer med ”stor sannolikhet” till Sverige

”Larven från helvetet” kommer sannolikt att dyka upp i Sverige så småningom. Det säger Didrik Vanhoenacker, biolog på Naturhistoriska riksmuseet, till TT, apropå de larver från Ekprocessionsspinnaren som just nu plågar flera städer i Danmark.

– Om det blir varmare klimat och larven etablerar sig i Danmark så kommer den med stor sannolikhet sprida sig stegvis till Köpenhamnsområdet och därefter dyka upp i Sverige, säger han.

Ekprocessionsspinnaren är en nattfjäril som lever på ekarnas blad. Larvernas tusentals små hårstrån kan ge allergiska reaktioner som klåda och utslag. Innan de förpuppas ömsar de skinn flera gånger, och skinnen med gifthåren sprids sedan med vinden och kan fastna på djur och människor.

Enligt Didrik Vanhoenacker kan larven ha kommit till Danmark genom inköpta ekar från Tyskland och Nederländerna.