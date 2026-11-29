Birgitta Ohlsson, Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, och före detta partiledaren Annie Lööf under Almedalsveckan i somras.

I dag är det omröstning i Centerpartiets förtroenderåd och det är därmed nästan fullt fokus på C på landets stora ledarsidor.

DN:s ledarredaktion konstaterar att partiets röda linje mot SD gjorde dem till näst största borgerliga parti de senaste fyra valen. Med det kom möjligheten att förhandla efter eget huvud, utan att oroas för stödröster.

”Är centerpartisterna beredda att ge upp den rollen – och de väljare som följt med den?”

SvD:s Tove Lifvendahl varnar i stället för att C blivit för upptagna av sin egen självbild som särskilt upplysta och medmänskliga i och med avståndstagandet från SD.

”Går man omkring och odlar en sådan aggregerad självbild riskerar man också att i sitt huvud bygga en bild av andra som mindre medmänskliga, goda och upplysta”, skriver hon.