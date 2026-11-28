Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) med blommor efter sitt tal vid partiets kommun- och regionkonferens i Norrköping.

Under Jimmie Åkessons tal i Norrköping på lördagen blev en sak väldigt tydlig: SD kommer att ha inflytande även utan Tidösamarbetet. Det skriver Aftonbladets politiska kommentator Oisin Cantwell.

På måndag kan Ulf Kristersson (M) väljas till statsminister för en borgerlig minoritetsregering. Det är i så fall den sista fasen i en kedjereaktion som utlöstes av Åkesson.

”Den svenska politikens slugaste maktspelare förkunnade som bekant för några veckor sedan att han drar tillbaka sitt krav på att sitta i regering”, skriver Cantwell.

Sydsvenskans Olle Lönnaeus är inne på samma spår och korar Åkesson till regeringsbildningens vinnare.

”Trots SD:s svaga valresultat har Jimmie Åkesson nu fixat så att partiet får en vågmästarroll i riksdagen”, skriver han.

I andra änden av det politiska spektrat har Vänsterpartiet tvingat Centerpartiet att välja sida, skriver Expressens Viktor Barth-Kron.

”Väljer C högern är det visserligen synd på kort sikt, men då är man i alla fall av med dem ur vänsterblocket till nästa val. Som kan komma snabbare än väntat”, skriver han.