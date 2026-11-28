Det är spännande tider i svensk politik, menar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

– Det tror jag vi ändå känner, sa han under ett tal på partiets kommun- och regionkonferens i Norrköping på lördagen.

Åkesson konstaterar att det mesta tyder på att nästa statsminister heter Ulf Kristersson (M) och att SD framöver kommer att verka i opposition mot en borgerlig minoritetsregering.

– Jag tror att vi är ganska många här som gärna hade sett ett extraval. Men det får nog ses som ett ickealternativ för ett sargat och djupt splittrat Centerparti.

SD-ledaren ser det som att de ”gamla” partierna nu flyttat sig till deras ”planhalva”.

– Vi har tvingat partierna att ett efter ett överge röda linjer. Utifrån det perspektivet har vi redan vunnit, säger Åkesson enligt DN.