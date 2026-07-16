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Niclas Kvarnström, nationell säkerhetsrådgivare. (Magnus Lejhall / TT / TT Nyhetsbyrån)
Turerna kring säkerhetsrådgivarna

Ledare: Kvarglömda boken är inget mindre än en skandal

Av Hannah Gustafsson
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Niclas Kvarnströms bortglömda anteckningsbok diskuteras flitigt på dagens ledarsidor. Aftonbladets Lina Stenberg tycker att det yttersta ansvaret ligger på statsministern Ulf Kristersson, som inrättade rollen nationell säkerhetsrådgivare.

”Kristerssons oförmåga att se till att den som ansvarar för säkerheten gör sitt jobb – utan att riskera densamma – är inget mindre än en skandal.”

Sydsvenskans ledarsida skriver att rollen är ett stort misslyckande som bara växer.

”Säkerheten ska inte vara avhängig enskildas förmåga, eller oförmåga, att hålla ordning på sina saker.”

Expressens ledarsida fokuserar i stället på miljardkostnaderna för uteblivna läkarbesök. En lösning är att ta ut en högre avgift för de missade besöken, men det behövs också ställas högre krav på vårdgivarna.

”I dag finns inga ursäkter för vårdgivare som inte skickar påminnelse-sms, och inte låter patienter av- och omboka enkelt via nätet.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Kristerssons slarvar bort nationella säkerheten
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Jan Jönsson: Barnfängelserna kommer fostra tigerpojkar till ett liv i kriminalitet
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: Ekonomerna vilseleder om svensk skatt och jämlikhet
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Det måste kosta mer att strunta i läkarbesök
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: Kinas industrivåg kommer att nå Sverige
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Erik Thyselius: Tyska lärdomar för Sverige
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

En kvarglömd bok i Ankara – så bara växer haveriet
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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Turerna kring säkerhetsrådgivarnaLedarsvepetLedareUlf KristerssonSydsvenskanAftonbladet