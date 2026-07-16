Ledare: Kvarglömda boken är inget mindre än en skandal

Niclas Kvarnströms bortglömda anteckningsbok diskuteras flitigt på dagens ledarsidor. Aftonbladets Lina Stenberg tycker att det yttersta ansvaret ligger på statsministern Ulf Kristersson, som inrättade rollen nationell säkerhetsrådgivare.

”Kristerssons oförmåga att se till att den som ansvarar för säkerheten gör sitt jobb – utan att riskera densamma – är inget mindre än en skandal.”

Sydsvenskans ledarsida skriver att rollen är ett stort misslyckande som bara växer.

”Säkerheten ska inte vara avhängig enskildas förmåga, eller oförmåga, att hålla ordning på sina saker.”

Expressens ledarsida fokuserar i stället på miljardkostnaderna för uteblivna läkarbesök. En lösning är att ta ut en högre avgift för de missade besöken, men det behövs också ställas högre krav på vårdgivarna.

”I dag finns inga ursäkter för vårdgivare som inte skickar påminnelse-sms, och inte låter patienter av- och omboka enkelt via nätet.”