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Kristersson i Gdansk i juni. (Josefine Stenersen/SVD/TT)
Turerna kring säkerhetsrådgivarna

Kristersson KU-anmäls av V efter Kvarnströms miss

Av Patrik Dahlin
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Vänsterpartiet anmäler Ulf Kristersson (M) till konstitutionsutskottet, skriver DN. V:s utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling har anmält statsministern efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnström glömt en anteckningsbok på Natomötet i Ankara.

Svenneling säger att det ”väldigt tydligt” finns brister i hur säkerhetskänslig information hanteras på regeringskansliet. Han vill att den senaste händelsen ska utredas inom ramen för en redan inledd KU-utredning om incidenterna kopplade till den tidigare säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm.

Regeringskansliet bedömer att Kvarnströms bok inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter.

KU pausade granskningen i samband med att Landerholm åtalades
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Turerna kring säkerhetsrådgivarnaHenrik LanderholmHåkan SvennelingUlf KristerssonModeraternaVänsterpartiet