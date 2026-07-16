Kristersson KU-anmäls av V efter Kvarnströms miss

Vänsterpartiet anmäler Ulf Kristersson (M) till konstitutionsutskottet, skriver DN. V:s utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling har anmält statsministern efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnström glömt en anteckningsbok på Natomötet i Ankara.

Svenneling säger att det ”väldigt tydligt” finns brister i hur säkerhetskänslig information hanteras på regeringskansliet. Han vill att den senaste händelsen ska utredas inom ramen för en redan inledd KU-utredning om incidenterna kopplade till den tidigare säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm.

Regeringskansliet bedömer att Kvarnströms bok inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter.